„Schladming wird allen ordentlich einheizen“

Stichwort Olympia, was erwartet uns dort?

Wird sicher auch eine sterile Partie. Da bin ich schon froh, dass ich bei Spielen war, die anders abgelaufen sind. Obwohl es bei uns auch Themen gegeben hat, wenn ich an Salt Lake City denke, als nach 9/11 überall nur mehr Scharfschützen herumgestanden sind. Wenn du zu Olympia fährst, darfst du dich von all diesen Dingen und der Schwarzmalerei nicht rausbringen lassen, musst fokussieren. Wer das am besten hinkriegt, der wird auch erfolgreich sein.