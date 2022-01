Autos in Simmering mit Holzlatte beschädigt

Ein stark betrunkener Mann hat am Samstag in den frühen Morgenstunden in Wien-Simmering geparkte Autos mit einer Holzlatte beschädigt. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann fest. Der 19-jährige Slowake hatte 1,4 Promille. Er gab in seiner Einvernahme an, sich nicht mehr an die Taten erinnern zu können. Der Alkoholisierte wurde in die Justizanstalt gebracht.