Hinterbliebene müssen oft hohe Gebühren stemmen

Wer die Urne eines lieben Verstorbenen zu Hause aufbewahren oder im eigenen Garten bestatten will, muss in Kärnten blechen: Mit 860 Euro das über 20-fache von Wien! Dabei koste diese „Dienstleistung“ lediglich 40 Euro! Und es handle sich eigentlich um keine Dienstleistung: „Man bekommt eine Urne, die man selbst bezahlt hat, mit der Asche des Verstorbenen, dessen Verbrennung man selbst bezahlt hat. Hinterbliebene erhalten keine Leistung, werden aber trotzdem zur Kasse gebeten!“ Kurioses Detail am Rande: Möchte man eine Urne im Garten vergraben, ist eine Bodenprobe notwendig. Alle fünf Jahre muss die Grabstätte überprüft werden: „Tote werden mit 1200 Grad verbrannt. Da bleibt nichts übrig!“