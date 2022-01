Diabetiker als Schlepper: Mit Polizei ins Spital

Dramatische Szenen spielten sich diesmal am Grenzübergang Deutsch Schützen ab. Am frühen Nachmittag fuhr ein Schlepper in einem silbernen Volvo-Kombi den Soldaten im Assistenzeinsatz davon, die ihn stoppen wollten. Der Pkw mit italienischen Kennzeichen schlitterte in den Graben, verlor die vordere Stoßstange. Der Lenker und neun afghanische Insassen konnten fliehen. Zurück blieb ein Auto mit einem kaputten Reifen.