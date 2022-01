Ex-Präsident Poroschenkos Reisepass eingezogen

Auflagen gelten vorerst für zwei Monate

Der Ex-Präsident war erst am Montag nach einem Auslandsaufenthalt in das Land zurückgekehrt. Beobachter hatten nicht ausgeschlossen, dass er noch bei der Einreise am Flughafen festgenommen werden könnte. Hunderte Anhänger hatten sich versammelt. Alle vom Gericht in Kiew entschiedenen Auflagen gelten für zunächst zwei Monate und können verlängert werden.