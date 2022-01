„Nicht mit uns!“: Schüler rufen Warnstreik aus

Bereits vergangene Woche haben sich Dutzende Schüler aus ganz Österreich mit einem offenen Brief an Bildungsminister Martin Polaschek und die Bundesregierung gewandt. In dem Schreiben fordern sie eine faire Matura und das Stoppen einer geplanten Durchseuchung von Kindern und Jugendlichen. Bis Montag solle der Bildungsminister auf die Schülerschaft zugehen. Bislang gab es keine Reaktionen aus der Regierung. Am Dienstag soll die Schulbank leer bleiben.