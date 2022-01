Herbstmeistertitel verpasst - aber noch viel vor!

Der Deutschlandsberger SC hat sich in dieser Saison in der Regionalliga Mitte ins Rampenlicht gespielt. Erst in der letzten Runde musste man mit einem 0:0 gegen die Jungen Wikinger Ried den Herbstmeistertitel abschreiben und Sturm Graz II den Vortritt überlassen. Im Frühjahr hat die Elf von Trainer Christoph Meier aber noch einiges vor. Am Ende der Saison will man auf einem Stockerlplatz stehen. Wir fragten beim Erfolgscoach des DSC näher nach.