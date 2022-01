Lehrer „so erschöpft wie normalerweise im Juni“

„Die erste Woche war so irre. Einige Kollegen meinten am Mittwoch, sie sind so erschöpft wie normalerweise zu Schulende im Juni“, berichtet Petra Holub, Volksschullehrerin im Wiener Bezirk Favoriten. Grund dafür ist unter anderem der Aufwand mit den Tests. „Das Computersystem von Lead Horizon ist regelmäßig überlastet, dann muss man es mehrmals versuchen, was viel Zeit kostet“, sagt sie. Hinzu kommt, dass viele Eltern verwirrt sind, weil sie mit Informationen überschüttet werden und Kinder dann ohne Test in die Schule kommen.