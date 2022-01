Handel und Gastronomie gegen 2G am Arbeitsplatz

Mit seiner im Nachhinein relativierten Forderung von 2G am Arbeitsplatz im Rahmen der Impfpflicht hat Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) für Aufsehen gesorgt. Der Zuspruch hält sich in Grenzen. So steht etwa der Österreichische Gewerkschaftsbund weiterhin zu 3G. In seiner Stellungnahme zur geplanten Impfpflicht macht der ÖGB klar, dass diese nicht dazu führen darf, „dass Arbeitnehmer ihr Entgelt, ihren Arbeitsplatz oder sozialrechtliche Ansprüche verlieren können“.