2G-Kontrollen: Angestellte wollen nicht zur Arbeit

„Mach mir doch nicht mein Leben schwer“

„Seit wann gilt das hier?“, fragt ein Kunde, der keinen Nachweis hat. „Mach mir doch mein Leben nicht so schwer“, fleht er den Security an. „Mit Gewerbeschein und gültigem PCR-Test dürfen Sie hinein“, sagt ihm der Wachmann. Ersteres hätte er, aber Zweiteres nicht. Daher: keine Chance. Er muss gehen. „Wenn ich Sie hineinlasse, verliere ich meine Arbeit“, so der Mitarbeiter. Es sei ihm unangenehm, die Kontrolle. Aber es ist sein Job, und 2G ist Gesetz. Auch wenn das nicht alle Kunden einsehen wollen.