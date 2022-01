Gewalt zu Hause: Polizei greift 12 Mal pro Tag ein

Die Zahl der Anzeigen wegen Gewalt daheim steigt seit 2018 weiterhin kontinuierlich an. So waren es im 18er-Jahr 5314, 2019 dann 5704 Anzeigen und im Jahr 2020 schließlich 6409. Das sind rund 18 Gewalttaten im häuslichen Umfeld pro Tag in der Donaumetropole!