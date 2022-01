Gibt es vor Omikron wirklich kein Entkommen?

Resignation in Bevölkerung

Eine Durchseuchung sei wohl nicht mehr zu verhindern, ließ auch GECKO-Chefin Katharina Reich anklingen. Bei vielen, die bis ins Jahr drei der Pandemie hinein versucht haben, sich an alle - oft unübersichtlichen - Maßnahmen zu halten, macht sich mit diesen Aussichten zunehmend Resignation breit. In den sozialen Netzwerken tauscht man sich bereits über Vorbereitungen zur vielleicht bald nötigen Heimquarantäne aus.