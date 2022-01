Visum erneut annulliert: Einspruch von Djokovic!

Die Anwälte von Djokovic haben Freitagabend (Ortszeit) bei einer Anhörung vor dem Richter Anthony Kelly klargemacht, dass sie Einspruch gegen die erneute Annullierung des Visums von Djokovic einlegen wollen. Das kündigte Djokovic-Anwalt Nicholas Wood in Melbourne an. Noch im Laufe des Abends wolle die Djokovic-Seite den Antrag einreichen, um keine Zeit zu verlieren. „Jede Minute, bevor das Turnier am Montag beginnt, ist kostbar“, sagte Wood.