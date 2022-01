Djokovic trainiert - und muss im „Saustall“ warten

Novak Djokovic wartet weiter auf eine Entscheidung zu seinem Visum für Australien und die Möglichkeit, den Titel bei den Australian Open zu verteidigen. Auch Freitagnachmittag Ortszeit in Melbourne gab es von Einwanderungsminister Alex Hawke noch kein Signal, ob er sein Recht nutzt und das Visum des Serben ungültig macht, weil dieser nicht gegen das Corona geimpft ist. Die Nummer eins der Weltrangliste trainierte unterdessen früh am Tag, statt wie geplant erst am Nachmittag. Minister Hawke muss sich indes den Vorwurf des von ihm koordinierten „Saustalls“ gefallen lassen.