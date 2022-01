Schmidhofer zittert um Olympia: „Wird schwierig“

Nicole Schmidhofer kehrt in Zauchensee in den Weltcup zurück. Die Steirerin, die sich vor über einem Jahr schwerst am Knie verletzt hat, hat nach starkem Kanada-Comeback in St. Moritz eine auf den Deckel bekommen und deshalb auf Val d‘Isere verzichtet. Olympia hat sie dennoch noch nicht ganz abgehakt. „Aber es wird schwierig. Da sind viele, die in besserer Form sind als ich“, ist sich Schmidhofer bewusst.