Klassenschließungswelle in Wien nimmt Fahrt auf

Starker Anstieg kommende Woche erwartet

19 Klassensperren in 13 verschiedenen Schulen in der Bundeshauptstadt mag angesichts der Gesamtzahl von 11.400 Klassen noch marginal wirken, angesichts der immensen Infektionsdynamik mit 5573 positiven PCR-Testergebnissen in Wien am Mittwoch steht fest, dass man hier noch ganz am Anfang der Entwicklung steht.