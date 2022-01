Nach Schnee droht „enorme Borkenkäferbelastung“

Jetzt droht enorme Borkenkäferbelastung

„Es ist schwierig, die Schäden in Zahlen zu fassen, weil die meisten privaten Waldstücke noch gar nicht zugänglich sind“, sagt Landesforstdirektor Christian Matitz, den das aktuelle Szenario an die Schäden durch Blitzeis im Jahr 2014 erinnern: „Auch jetzt haben wir es mit Einzelbaumbrüchen zu tun, was forstschutzmäßig zu einer enormen Borkenkäferbelastung im Frühling und Sommer führen könnte.“ Deshalb lautet sein Appell an die Waldbesitzer: „Bitte Schäden so rasch und sorgsam wie möglich aufarbeiten, sonst wird das ein Borkenkäferjahr wie wir es schon lange nicht mehr gehabt haben!“