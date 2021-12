Morgenstern: Zwillinge als Weihnachtsgeschenk

Einer der Größten

“Morgi“ gilt als einer der Größten in der rot-weiß-roten Sportgeschichte: dreimal Olympiasieger, achtmal Weltmeister, dreimal Skiflug-Weltmeister, zweimal Gesamtweltcupsieger, einmal Vierschanzentourneesieger - die Erfolgsliste kann sich sehen lassen. Und trotzdem ist wahrscheinlich kein einziger all dieser Erfolge so viel wert wie sein Weihnachtsgeschenk im Jahr 2021: die Zwillinge Sara und Tina.