Messer-Attacke: Opfer (48) noch nicht einvernommen

Weiterhin im Spital

Davon will der 23-Jährige nichts mehr wissen. In seiner Einvernahme gab er an, sich nicht an die Tat zu erinnern. Das Opfer kann noch nicht befragt werden. Von der Tatwaffe fehlt weiterhin jede Spur. Ermittler gehen davon aus, dass es sich um ein Küchenmesser gehandelt hatte.