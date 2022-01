Triebwagen mit Graffiti besprüht

Der bislang unbekannte Täter besprühte in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Zeit zwischen 23.40 Uhr und 2 Uhr eine am Bahnhof Wies-Eibiswald abgestellte Triebwagengarnitur der GKB. Zweckdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Wies unter der Tel.Nr.: 059133/6113 erbeten.