Kopfschuss-Mord: U-Haft über Verdächtigen verhängt

Nachdem ein 46-Jähriger am Samstagnachmittag im Bezirk Vöcklabruck (Oberösterreich) seiner 42-jährigen Ehefrau in den Hinterkopf geschossen hatte, ist bereits am Sonntag Untersuchungshaft über den Mann verhängt worden. Die Obduktion des Opfers sollte am Montag stattfinden, ein vorläufiges Ergebnis wurde erwartet.