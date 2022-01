Ferien zu Ende: Ludwig ruft zum Testen auf

„In der aktuellen Situation ist es wichtiger denn je, dass wir Infektionen rechtzeitig erkennen und eine Weitergabe in der Schule und am Arbeitsplatz verhindern“, twitterte Ludwig am Sonntagvormittag und appelliert an alle Wiener, sich vor der Rückkehr an den Arbeitsplatz bzw. in Kindergärten und Schulen zu testen. „So schützen wir unser aller Gesundheit, verhindern aber auch gleichzeitig einen neuen Lockdown“, so der Stadtchef.