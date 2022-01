Vater (66) stach dreimal auf seinen Sohn ein

Blutige Szenen spielten sich in der Nacht auf Donnerstag in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Hofkirchen an der Trattnach ab: Ein gebürtiger Türke (66) geriet im Rausch mit seinem Sohn (34) in Streit und soll ihm mit einem Jagdmesser drei Stiche in Bauch und Rücken verpasst haben: Intensivstation.