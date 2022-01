Vater soll Sohn lebensgefährlich verletzt haben

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 66-Jährigen und seinem 34-jährigen Sohn kam es am Mittwoch gegen 23.30 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in Hofkirchen an der Trattnach. Nachdem die beiden alkoholische Getränke konsumiert hatten, begannen sie aus bisher nicht näher bekanntem Grund zu streiten. Dabei stach der 66-Jährige mit einem Messer auf seinen Sohn ein und verletzte ihn lebensgefährlich.