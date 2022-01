Sonniger Freitag, dann Schnee, Regen und Glatteis

Mit Schneefall geht es auch am Samstag an der Alpennordseite und im Norden Österreichs weiter, hin und wieder lockert es allerdings auch auf, so die Prognose. Trocken dürfte es im Süden und Osten Österreichs bleiben, sonnige Phasen sind wohl am ehesten an der Alpensüdseite zu erwarten. Der Wind weht etwas lebhafter als noch am Freitag, vor allem im Norden. Die Frühtemperaturen betragen minus zwölf bis minus ein Grad, die Tageshöchsttemperaturen minus drei bis plus vier Grad.