Irre! Teufelskerl Fettner mag‘s auch mit nur 1 Ski

In einem langen Sportlerleben wiederholt sich so manches: Das in Bischofshofen am Mittwoch von Skispringer Manuel Fettner erlebte Da Capo ist aber speziell! Bei den Weltmeisterschaften 2013 in Val di Fiemme hatte der Tiroler für die ÖSV-Equipe Team-Gold gerettet, indem er sich mit nur einem Ski über die Sturzlinie rettete. Ebenso gelang ihm das in der Qualifikation des Innsbrucker Ersatzbewerbs, wodurch erst seine Bewerbsteilnahme und letztlich Rang fünf möglich wurden.