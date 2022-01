Omikron schaltet Corona-Ampel großteils auf Rot

Intensiv-Auslastung wird wohl nicht steigen

Trotz der steigenden Zahlen dürfte die Auslastung in der Intensivmedizin nicht steigen. „Die Beobachtungsdaten aus dem Vereinigten Königreich zeigen bisher keine Anstiege in der Anzahl der mechanisch beatmeten Patienten. Im bisherigen Pandemieverlauf wurden in Österreich in etwa 40 Prozent der intensivpflichtigen Patienten mechanisch beatmet“, hieß es seitens des Konsortiums. Des Weiteren könne davon ausgegangen werden, dass sich der Anteil der doppelt geimpften und der jüngeren Personen am Infektionsgeschehen erhöht, was zu einer effektiven Senkung der Rate an belegten Intensivbetten führe.