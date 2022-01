Kampf gegen „grüne“ Atomenergie in Oberösterreich

Treffen mit Abgeordnetem

Konkret nimmt sich der neue Abgeordnete Thomas Antlinger des Themas an. Er fordert einen Schulterschluss im Landtag: „Am besten koordinieren wir uns mit unseren EU-Abgeordneten, um möglichst schlagkräftig im Landtag handeln zu können.“ Diese hätten regelmäßig einen über die Parteigrenzen hinaus sachorientierten Blick und könnten dem Landtag helfen, so zu handeln, wie es in Brüssel am wahrscheinlichsten positiv wirkt. Antlinger selbst will den oberösterreichischen EU-Abgeordneten Hannes Heide (SPÖ) bereits kommende Woche treffen und erste Gespräche führen.