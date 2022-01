Macron: „Ungeimpfte bis zum bitteren Ende nerven“

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich entschlossen im Kampf gegen Corona-Impfverweigerer gezeigt. Er werde Ungeimpfte „bis zum bitteren Ende nerven“, indem er ihnen so weit wie möglich den „Zugang zu den Aktivitäten des sozialen Lebens“ einschränken werde, sagte der Staatschef in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der Zeitung „Le Parisien“. Macron schloss vor einem Regierungstreffen am Mittwoch aber weitere Einschränkungen wegen des Coronavirus aus.