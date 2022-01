„Flurona“-Doppelinfekt: Experte nicht überrascht

Es handle sich um eine ungeimpfte Frau um die 30, die vergangene Woche ihr Baby zur Welt gebracht habe, bestätigte eine Sprecherin des Beilinson-Krankenhauses bei Tel Aviv am Dienstag.Sie sei am Donnerstag mit dem Säugling in gutem Zustand entlassen worden. Professor Arnon Wiznitzer, Leiter der Gynäkologie in dem Spital, berichtete den Angaben zufolge, dass die Patientin mit Medikamenten behandelt worden sei, die gleichzeitig gegen Corona und die Grippe effektiv seien.