Eislaufen in Wien nur mit eigener Jause

Auch dieses Jahr steht dem winterlichen Vergnügen im Grunde nichts im Wege. Die umfangreichen Aufbauarbeiten vor dem Rathaus sind bereits voll im Gange. „Wir sind zuversichtlich, dass wir den Eistraum wie geplant am 19. Jänner 2022 eröffnen können. Was das Sicherheitskonzept betrifft, sind wir so aufgestellt, dass wir flexibel auf die jeweils geltende gesetzliche Verordnung reagieren können“, erklärt Noah Schönhart vom Stadt Wien Marketing.