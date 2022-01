Biathlon: Oberhof-Weltcup ob Wetterlage verkürzt!

Der Biathlon-Weltcup in Oberhof wird aufgrund der schwierigen Wetterlage von vier auf drei Wettkampf-Tage verkürzt und beginnt später als ursprünglich geplant erst an diesem Freitag! Das teilte der Biathlon-Weltverband IBU am Montagabend mit. Zu warme Temperaturen und Regen erschwerten den Organisatoren im Thüringer Wald in den vergangenen Tagen die Vorbereitung auf die ersten Wettbewerbe der Skijäger im Olympia-Jahr.