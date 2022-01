5. Lockdown könnte 700 Mio. Euro pro Woche kosten

In Anbetracht der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante steht in Österreich zu Beginn des neuen Jahres ein weiterer Lockdown zur Debatte. Die Experten der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination GECKO werden bereits am Dienstag zusammentreten, um zu beraten. Hierzulande wäre es bereits der fünfte Lockdown. Ein Rückgang der Wirtschaftsleistung von rund 730 Millionen Euro wäre zu erwarten. Geringer, als bei früheren Lockdowns.