Christian Baha: Du bist, was du isst

Recht hat er - auf die absurden Auswüchse der Billigfleischproduktion habe ich bereits im Juli 2020 hingewiesen. Erst recht nach den Feiertagen, rechtzeitig vor den Neujahrsvorsätzen, sollten wir uns bewusst machen, wo, was und wie viel wir konsumieren. Am Ende zahlen viele Menschen für das zu billige Fleisch (1,99 Euro/kg! in der täglichen Rabattschlacht der Supermärkte) einen viel zu hohen Preis: den der Gesundheit.