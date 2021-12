Herkunftskennzeichnung für Fleisch, Milch und Eier

Die Verordnung gilt für inländische Schlacht- und Zerlegungsbetriebe, Molkereibetriebe und Eibetriebe und tritt in sechs Monaten in Kraft. Im Regierungsprogramm haben ÖVP und Grüne "eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung der Primärzutaten Milch, Fleisch und Eier in der Gemeinschaftsverpflegung (öffentlich und privat) und in verarbeiteten Lebensmitteln ab 2021" vereinbart. Die Verordnungen für die Herkunftskennzeichnung in der Gemeinschaftsverpflegung und bei verarbeiteten Produkten sind noch ausständig.