Global 2000: Atom-Industrie kurz vor dem Ende

Bei der Weltklimakonferenz in Glasgow wurde der Glaubenskrieg um die Atomkraft fortgeführt: Ist sie nun aufgrund nicht beherrschbarer Risken der oftmals zitierte „Untergang der Menschheit“ - oder ganz im Gegenteil die positiv treibende Kraft einer CO2-freien Zukunft? „Die Atom-Industrie liegt in den letzten Zügen“, sagt Global 2000-Atomsprecher Reinhard Uhrig. Ohne Subventionen wäre sie nicht mehr vorhanden. Die aktuelle Lage in Sachen Atom ist in Europa jedenfalls höchst unterschiedlich: In Frankreich werden derzeit 71 Prozent der erzeugten Strommenge in Atomkraftwerken hergestellt, in Slowenien immer noch 53 Prozent. Deutschland hat derzeit noch 11 Prozent Atomstromanteil, Österreich gar keinen.