Haaland glänzt als „Leopard“, Lewandowski barfuß

Rückrunden-Auftakt naht

Zu lange wird wohl weder der eine noch der andere gefeiert haben: In (nicht einmal) einer Woche startet die deutsche Bundesliga schon in die Rückrunde. Bayern empfängt zum Auftakt am Freitag, 7. Jänner, daheim Adi Hütters Borussia Mönchengladbach, einen Tag später gastiert Dortmund bei Eintracht Frankfurt. Dann werden Haaland und Lewandowski weder im Leoparden-Kostüm noch barfuß auflaufen.