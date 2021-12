Nächste Lawine ging auf Vorarlberger Skipiste ab

Die angespannte Lawinensituation im Westen Österreichs hält weiter an. Nachdem es am Mittwoch in der Montafoner Gemeinde Tschagguns bereits zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte gekommen war und am Donnerstag am Arlberg eine Lawine auf eine Skiroute niedergegangen war, mussten die Suchtrupps auch in der Silvretta Montafon ausrücken.