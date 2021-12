WSG-Talent wechselt zu Topklub Spartak Moskau

Leon Klassen: „Ich bedanke mich bei der WSG für die kurze, aber sehr intensive und schöne Zeit. Der Verein hat mich im Sommer in einer schwierigen Zeit geholt und mich in dem halben Jahr so aufgebaut, dass dieser Wechsel jetzt zustande kam. Deswegen verdanke ich dem Verein und allen Beteiligten sehr viel und wünsche der WSG nur das Beste für die Zukunft.“