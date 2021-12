39% der Österreicher haben wenig Vertrauen in Euro

Am 1. Jänner 2002 wurde der Euro offiziell als Bargeld-Währung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion eingeführt. Dies ist nun 20 Jahre her. Doch das Vertrauen der Österreicher in den Euro lässt zu wünschen übrig: 57 Prozent haben viel Vertrauen in die Währung, 39 Prozent nur wenig. Etwa drei Viertel der Befragten sind dennoch überzeugt, dass der Euro langfristig als gemeinsame Währung Bestand haben wird.