Vorerst kein „Blitzcomeback“ für ÖSV-Shootingstar

Vier bis sechs Wochen Pause wurden Lukas Feurstein prognostiziert, nachdem er am 3. Dezember beim Europacup-Riesentorlauf von Zinal (Sz) abgeflogen war und sich an beiden Schienbeinköpfen verletzt hatte. Seit Mittwoch steht fest: Bis der Mellauer wieder in ein rennmäßiges Training einsteigen kann, wird es die sechs Wochen brauchen.