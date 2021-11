Die Vogelgrippe rückt immer näher

Die Vogelgrippe hat in der Vergangenheit für schlimme Bilder gesorgt: Massenweise mussten Hühner und anderes Federvieh notgeschlachtet werden. Zuletzt schlug die Vogelgrippe in Vorarlberg im Jahr 2016 massiv zu. Und nun rückt wieder eine Welle der auch Geflügelpest genannten Krankheit an. Sowohl in Niederösterreich als auch im Raum Zürich in der Schweiz und im deutschen Baden-Württemberg wurden bereits erkrankte Tiere entdeckt.