„Große Erleichterung!“ Liensberger in Lienz dabei

Mental sei die Zeit in der Quarantäne schwierig gewesen, da wünsche man sich für Weihnachten doch was anderes. Ein Weihnachtswunder sei es gewesen, als das Testergebnis am Montag gekommen ist. Danach habe sie ein paar Schwünge gezogen und Gefühl aufbauen können. „Es ist ein Erfolg, dass ich da bin, natürlich ist für mich entscheidend, dass ich das gute Gefühl auf die Ski und auf den Schnee bringe. Dann weiß ich auch, dass ich meine Schwünge so fahren kann, wie ich es mir vorstelle.“