Deutliche Zunahme bei Omikron-Fällen in Salzburg

Am Montagvormittag gab es in Salzburg insgesamt bereits 131 bestätigte Infektionen mit der Omikron-Variante des Coronavirus. Insgesamt sind in Salzburg aktuell 1787 Personen aktiv an Covid-19 erkrankt. Das heißt rund 7,3 Prozent der derzeit Erkrankten hat sich bereits mit der neuen Mutation angesteckt.