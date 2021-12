Gitarre und Ängste mit Lernplattform im Griff

Digitales Angebot hoch im Kurs

700.000 registrierte Gitarrenspieler zählt Fretello aktuell, vor allem in den USA, in Kanada, Großbritannien, Frankreich und im deutschsprachigen Raum steht das digitale Angebot hoch im Kurs. „Wir haben in den vergangenen Jahren erkannt, dass das größte Problem von beginnenden Gitarristen ist, dass sie zu Beginn überfordert sind. Wir nehmen den Leuten die Angst, zeigen ihnen einen klaren Weg auf, der zum Ziel führt, und beziehen sie aktiv in den Lernprozess mit ein“, erzählt der 35-Jährige, der in Engerwitzdorf zu Hause ist.