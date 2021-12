Zaunpfosten bohrt sich bei Unfall durchs Auto

Es war gegen 15.40 Uhr, als der Unfall geschah. Der Weizer fuhr von Göttelsburg in Richtung Haselbach, als er plötzlich auf Höhe der Adresse Leska 7, links von der Fahrbahn abkam. Dabei stieß der Mann mit seinem Pkw gegen einen Weidezaun. Unglücklicherweise bohrte sich ein Querpfosten dieses Zauns durch die Windschutzscheibe und schob sich durch das gesamte Fahrzeug. Der 20-Jährige erlitt durch den Unfall eine leicht blutende Wunde am Kopf. Er wurde von der Rettung in das LKH Weiz gebracht. Die Feuerwehr Weiz stand im Einsatz und unterstützte beim Abtransport des stark beschädigten Pkws.