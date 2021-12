„Würde mir wünschen, dass es heute schneit“

„Krone“: Herr Hartlauer, was sagt der Wetterfrosch zum Christkind – wie gut stehen heute die Chancen auf weiße Weihnachten? Bekommen Ihre Kunden das Geld zurück?

Robert Hartlauer: Leider sieht’s nicht gut aus, weil’s anscheinend zu warm ist und kaum Niederschlag angesagt ist. Wissen tun wir’s zu Mittag. Zwischen 12 und 12.01 Uhr muss in der Landeshauptstadt, in der man eingekauft hat, so etwas ähnliches wie Schnee fallen – das können auch nur Schneegraupeln sein. Ein Meteorologe, ein Notar und ein Hartlauer-Verkaufsleiter dokumentieren alles. Sollte Schnee fallen, wird unmittelbar in Steyr beim Glücksrad gedreht und dann steht fest, ob Kunden mit ungeraden oder geraden Kaufbons gewonnen haben.