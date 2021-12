Zeitkapsel in Statue in den USA gibt Rätsel auf

Schachtel war so groß wie Schuhkarton

Ein Zeitungsartikel von 1887 gab einen Hinweis, was die Historiker erwarten würde. Der Schatz sollte unter anderem Relikte aus dem Bürgerkrieg wie Knöpfe und Kugeln, konföderierte Währung, Landkarten, eine Bibel und ein Bild des ermordeten Präsidenten Abraham Lincoln in seinem Sarg umfassen. Doch in dem Behälter in der Größe eines Schuhkartons sollte sich schließlich nichts davon befinden. Die Forscher fanden stattdessen Bücher, ein Foto und eine Münze.