US-Kapitol: Statue von Südstaaten-General entfernt

General Robert Edward Lee war der erfolgreichste General des konföderierten Heeres während des Amerikanischen Bürgerkrieges (1861-1865). Aufgrund zahlreicher Siege wird er heute noch in vielen Teilen der USA verehrt, in der rechten Szene als Held verklärt. Ihm zu Ehren wurden landesweit viele Statuen errichtet. Doch einige wurden bereits entfernt - so auch im Kapitol in Washington.