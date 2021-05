„Die Gemeinde Vorchdorf lässt 240.000 Euro liegen“

„Die Aufsichtsbehörde hat alles geprüft. Für sie war alles in Ordnung“, sieht der Vorchdorfer Vizebürgermeister und künftige ÖVP-Spitzenkandidat Johann Mitterlehner beim Euro-Deal keinen Grund für einen Rückzieher. Wie berichtet, hat die Gemeinde an die Firma eines ÖVP-Gemeinderats das ehemalige Feuerwehrgelände um einen Euro verkauft. Begründet wurde das mit den hohen Abrisskosten von rund 190.000 Euro (was einem Quadratmeterpreis von 115 Euro bedeuten würde) und auch weiteren Auflagen beim Bauvorhaben, wie etwa der verpflichtenden Errichtung einer Tiefgarage.